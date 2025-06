Vincenzo non ce l' ha fatta | vittima di un terribile incidente è morto dopo 8 giorni di agonia

Tragedia a Poggio Imperiale: Vincenzo Scavongelli, giovane di 27 anni, ha perso la vita dopo otto giorni di agonia all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove era stato ricoverato a seguito di un grave incidente sulla Statale 16. La comunità piange la sua scomparsa e si stringe nel dolore, ricordandolo come un ragazzo promettente e amato da tutti.

