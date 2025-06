Vincenza | il singolo d’esordio di Gallicchio è disponibile dal 20 giugno su tutte le piattaforme

A partire da giovedì 20 giugno, immergiti nel mondo di Vincenza, il singolo d’esordio del talentuoso cantautore pugliese Gallicchio. Un brano che nasce da un pomeriggio di inattività e si trasforma in una potente riflessione sull’inadeguatezza e il sentirsi fuori luogo. Con un arrangiamento semplice ma carico di emozioni, “Vincenza” ti accompagna in un viaggio interiore unico e coinvolgente. Non perdere l’occasione di ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali e in radio.

