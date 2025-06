Vinales sorprende le Ducati nelle prequalifiche MotoGP al Mugello | Bagnaia davanti ai fratelli Marquez

Vinales sorprende tutti nelle prequalifiche del GP d'Italia al Mugello, tornando protagonista con un tempo incredibile e ridisegnando gli equilibri in vista della gara. La pista toscana si infiamma tra emozioni e sfide epiche, mentre i piloti si preparano a dare il massimo per conquistare il podio. La battaglia è appena iniziata e il duello tra i campioni promette scintille: non perdere gli sviluppi di questa emozionante giornata.

Nel venerdì del GP d'Italia della MotoGP al Mugello, Maverick Vinales rompe gli equilibri e si prende la scena. Lo spagnolo della KTM Tech3 chiude le prequalifiche col miglior tempo, davanti alle Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Quartararo eroico: in top 5 nonostante la spalla lussata.

Marco porta la sua Aprilia davanti a tutti, replicando al millesimo il miglior giro di Pedro. 4° crono per Marc Marquez, poi Di Giannantonio, Quartararo e Vinales. Ottavo Bagnaia, autore di diversi piccoli errori in staccata Vai su Facebook

