Ville e alloggi Sui laghi vola il lusso

Vivere sui laghi di Como e Garda significa immergersi in un mondo di eleganza e comfort senza pari. Il mercato immobiliare di lusso in queste zone ha registrato una crescita impressionante, superando il 50% rispetto al 2019 e toccando i 3,49 miliardi di euro nel 2024. Questo trend conferma come queste splendide location siano diventate una delle mete più ambite per chi cerca il massimo del prestigio e dello stile di vita.

Il valore degli immobili di lusso nell'area dei Laghi di Como e di Garda è cresciuto di più del 50% rispetto all'inizio del 2019, raggiungendo a fine 2024 i 3,49 miliardi di euro, quarto miglior dato in Italia dietro a Milano, Roma e Versilia. A certificarlo è l'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader nel settore immobiliare di lusso. Alla fine del 2024 gli annunci nella zona dei laghi lombardi hanno raggiunto quota 1.

