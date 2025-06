Villa Vittoria Cultura dibattito con De Vita per ' Il Demiurgo'

Villa Vittoria Cultura si trasforma in un palcoscenico di riflessione e confronto con il dibattito intorno a 'Il Demiurgo' di Gabriella Izzi Benedetti. L'evento, ideato da Giovanni Fittante e arricchito dalla presenza di Lorenzo Becattini, Ugo De Vita e il violino di Fabio Consiglio, ha stimolato un acceso scambio di idee sulla figura del demiurgo e il suo ruolo nella cultura contemporanea. Come è stato spiegato “il testo affronta...

Firenze, 20 giugno 2025 – Il libro 'Il Demiurgo' di Gabriella Izzi Benedetti ha sollevato un dibattito durante Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante. Proprio Fittante, insieme al presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, all'autrice e al regista teatrale Ugo De Vita hanno dato vita all'evento. Sullo sfondo l'accompagnamento musicale col violino di Fabio Consiglio. Come è stato spiegato “il testo affronta, attraverso vicende legate a un intreccio di situazioni e personaggi, ambientati in una grande città e in uno dei periodi più suggestivi dell’anno, il Natale, il tema dell’autonomia della mente umana, la sua risposta ai condizionamenti a cui viene suo malgrado sottoposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it