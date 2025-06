Villa sotto le stelle | una notte di calici racconti e costellazioni - Serprino Festival

Villa sotto le stelle: una notte magica di calici, racconti e costellazioni al Serprino Festival. In un'atmosfera incantata, Villa Molin si trasforma in un palcoscenico sotto le luci celestiali, dove la cantina Cà della Vigna di Selvazzano offre il suo Vino Frizzante Vulcanico dei Colli Euganei. Astrofili e narratori accompagneranno grandi e piccoli in un viaggio tra stelle e storie, creando ricordi indimenticabili sotto il cielo estivo.

Una sera d'estate, Villa Molin si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle La cantina Cà della Vigna di Selvazzano accoglierà gli ospiti con un calice di SERPRINO facendo degustare il VINO FRIZZANTE VULCANICO DEI COLLI EUGANEI. Astrofili e narratori guideranno grandi e piccoli in un viaggio.

Villa sotto le stelle: una notte di calici, racconti e costellazioni - Serprino Festival il 4 luglio 2025; Serprino Festival: 3-15 luglio 2024; È la settimana del Serprino Festival, il video dell’evento Sotto il Salone a Padova.

