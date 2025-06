Villa Pamphili parla il testimone che ha visto Kaufmann ubriaco con la bimba | Minacciava la polizia

Nel cuore di Villa Pamphili, un testimone rivela dettagli sconvolgenti: Francis Kaufmann, pochi giorni prima del tragico duplice omicidio, era stato fermato dalla polizia, visibilmente ubriaco e minaccioso. Un episodio inquietante che getta nuova luce su un caso ancora avvolto nel mistero. La ricostruzione di questa testimonianza potrebbe essere la chiave per comprendere le cause di una vicenda che ha sconvolto la comunitĂ .

Caso di Villa Pamphili, nei giorni precedenti al duplice delitto, Francis Kaufmann era stato fermato dalla polizia e aveva minacciato gli agenti.

