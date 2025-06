Villa Pamphili madre Anastasia sarà sentita da inquirenti

Le indagini sul tragico duplice omicidio di Villa Pamphili si approfondiscono: potrebbe essere ascoltata la madre di Anastasia Trofimova, trovata senza vita vicino alla figlia di appena un anno. La donna, residente in Siberia, ha riconosciuto la figlia da un tatuaggio, ma da settimane non aveva notizie di lei. La sua testimonianza potrebbe rivelare dettagli cruciali per ricostruire la vicenda. La speranza è che questa audizione porti chiarezza e giustizia.

I pm della Procura che indagano per il duplice omicidio di Villa Pamphili potrebbero ascoltare tramite rogatoria la madre di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta a poca distanza dal corpo della figlia di circa un anno. La madre, che non aveva notizie della ragazza dal 2 giugno, ha riconosciuto la figlia da uno dei tatuaggi che aveva su un piede. La signora, che vive a Omsk, città della Siberia meridionale, potrebbe essere sentita anche in Italia nel caso in cui dovesse raggiungere il nostro Paese. Arriveranno per luglio i risultati degli esami istologici che dovranno accertare le cause della morte di Anastasia.

