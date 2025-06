Villa Pamphili la nuova pista | Anastasia Trofimova morta soffocata La super-perizia per incastrare Kaufmann

un giallo avvolto nel mistero, tra verità nascoste e piste investigative. La recente super perizia ha acceso nuovi sospetti, puntando il dito su Kaufmann e svelando dettagli sconvolgenti sulla tragica fine di Anastasia Trofimova. Un caso che si fa sempre più complesso, ma che, passo dopo passo, inizia a delineare una verità difficile da ignorare. Le prossime mosse della giustizia potrebbero cambiare tutto.

Un mistero che si infittisce, ma che lentamente inizia a prendere forma. La morte di Anastasia Trofimova, la donna ritrovata senza vita il 7 giugno a Villa Pamphili, resta al centro di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, la nuova pista: «Anastasia Trofimova morta soffocata». La super-perizia per incastrare Kaufmann

