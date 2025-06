Villa Pamphili la mamma di Anastasia Trofimova contro Kaufmann | Dov' è quell' animale?

La tragica scomparsa di Anastasia Trofimova a Villa Pamphili ha scosso l’intera comunità. La madre della giovane, visibilmente sconvolta, non ha esitato a definire Kaufmann come un “ animale ”, esprimendo così tutta la rabbia e il dolore per questa perdita. Un episodio che solleva ancora più domande sulla vicenda e sulla lotta tra giustizia e emozioni profonde.

Parla la mamma di Anastasia Trofimova, la ragazza trovata morta a Villa Pamphili. Parlando di Kaufmann, la donna lo ha apostrofato come "Animale".

