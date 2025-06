Villa Pamphili la mail di Anastasia Trofimova alla mamma 2 giorni prima di morire | Con Rexal Ford le cose non vanno bene

Nel cuore di Villa Pamphili, un dramma si è consumato: Anastasia Trofimova, giovane madre di 28 anni, ha lasciato un messaggio struggente alla madre due giorni prima della tragica scomparsa. La sua comunicazione, “Le cose non vanno bene con Rexal”, apre uno squarcio su un’ombra che avvolge il suo ultimo periodo. Cosa si nasconde dietro questa frase? Un'indagine che ancora cerca risposte.

«Le cose non vanno bene con Rexal». Anastasia Trofimova, la 28enne trovata morta a Villa Pamphili a Roma a poca distanza dal corpo di sua figlia Andromeda, lo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, la mail di Anastasia Trofimova alla mamma 2 giorni prima di morire: «Con Rexal Ford le cose non vanno bene»

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

L’uomo di Villa Pamphili avrebbe ottenuto quasi un milione di fondi pubblici dopo aver inviato un progetto su Roma con il nome di Rexal Ford, la sua falsa identità Vai su Facebook

È Francis Kaufmann il vero nome di Rexal Ford. La scoperta dell’Fbi: cosa si sa dell’«americano» accusato dell’omicidio di Villa Pamphili Vai su X

Omicidi Villa Pamphili, Rexal Ford arrestato 5 volte in Usa per violenze: cosa dice l'ordinanza; «Corteggiava altre ragazze dopo la scoperta dei corpi», cosa ha fatto Rexal Ford dopo il delitto di Villa Pamp; Cosa succede se gli Usa chiedono l'estradizione di Rexal Ford, accusato degli omicidi di Villa Pamphili.

Villa Pamphili, lei si chiamava Anastasia, la figlia uccisa alla vigilia del primo compleanno - I pm convinti che Kaufmann abbia assassinato pure la compagna ... Segnala roma.repubblica.it