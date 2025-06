Villa Pamphili identificata la donna Al killer 836mila euro per un film

Villa Pamphili, un angolo di tranquillità nel cuore di Roma, è stato teatro di un tragico enigma: dodici giorni dopo il ritrovamento di corpi nudi abbandonati tra la vegetazione, l’identità delle vittime e il movente emergono con chiarezza. La vicenda coinvolge figure drammatiche come Anastasia Trofimova, morta a soli 29 anni, e la piccola Andromeda Ford, nata a Malta. Una storia che scuote le coscienze e svela inquietanti segreti.

di Nino Femiani Dodici giorni dopo, quei corpi nudi, abbandonati nella sterpaglia lurida di Villa PamphilI a Roma, hanno finalmente un nome. La mamma morta è Anastasia Trofimova, che il 21 settembre avrebbe compiuto 29 anni. Era nata a Omsk, il secondo centro per numero di abitanti della Siberia, regione della Federazione russa. La sua bimba si chiamava Andromeda Ford, nata a Malta il 14 giugno del 2024: una settimana dopo essere stata strangolata dall’uomo che si definiva suo padre, avrebbe compiuto un anno. A diffondere l’identità delle vittime di un giallo raccapricciante è stata la Procura di Roma, grazie alla collaborazione di Fbi e autorità maltesi che hanno comunicato che la giovane donna era atterrata a La Valletta nel settembre 2023 (non era ancora incinta). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili, identificata la donna. Al killer 836mila euro per un film

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - identificata - donna

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Omicidi Villa Pamphili, ora non ci sono più dubbi: identificata la donna uccisa. Rivelati nome ed età >> https://buff.ly/20Ahd2Y Vai su Facebook

Villa Pamphili, identificata la donna: si tratta di Anastasia Trofimova. Cittadina russa nata nel 1996, risultava essere entrata a Malta nel settembre 2023 con un passaporto a suo nome Vai su X

La donna trovata morta a Villa Pamphili era russa e si chiamava Anastasia Trofimova; Omicidi Villa Pamphilj, identificata la donna: è russa e si chiama Anastasia Trofimova; Villa Pamphili, la donna è stata identificata: è Anastasia Trofimova, cittadina russa di 28 anni.

Villa Pamphili, la donna è stata identificata: è Anastasia Trofimova, cittadina russa di 28 anni - Dopo diversi giorni dal rinvenimento del cadavere – a poca distanza dal corpo della figlia di pochi mesi – la donna trovata morta a Villa Pamphili ha finalmente un’identità. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Villa Pamphili, identificata la donna: si tratta di Anastasia Trofimova - Identificata la donna uccisa il cui corpo è stato ritrovato a Villa Pamphili. msn.com scrive