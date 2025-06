Villa Pamphili come è morta Anastasia | la super-perizia per confermare l’ipotesi terrificante

Il mistero che avvolge la tragica scomparsa di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda si infittisce, con nuove indagini che puntano dritto a un'ipotesi sconvolgente: il soffocamento. Villa Pamphili, scenario di questa inquietante vicenda, si trasforma nel centro di una super-perizia che potrebbe cambiare tutto. La verità sta emergendo tra ombre e sospetti: cosa è realmente accaduto quella notte?

. Il tragico caso della morte di Anastasia Anatolyevna Trofimova e della piccola Andromeda si arricchisce di nuovi sviluppi. Le autorità italiane stanno approfondendo una pista cruciale: il soffocamento. Questa ipotesi, inizialmente trascurata, è ora al centro delle indagini grazie a fonti della Procura di Roma, come riportato dal Corriere della Sera. Il sospetto principale è che Francis Kaufmann, anche noto come Rexal Ford, possa essere il responsabile dell’omicidio di madre e figlia, avvenuto forse in momenti separati. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Villa Pamphili, come è morta Anastasia: la super-perizia per confermare l’ipotesi terrificante

