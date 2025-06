Villa Pamphili a Kauffmann fondi pubblici per un film mai girato

Villa Pamphili e il controverso caso di Francis Kauffman scuotono l’Italia: tra fondi pubblici destinati a un film su Roma mai realizzato e un tragico omicidio, emerge un quadro complesso di potere e mistero. Il 2023 si apre con domande inquietanti sulle decisioni del Ministero della Cultura e sui segreti nascosti tra le mura di questa storica residenza. Ma cosa si cela davvero dietro questa vicenda?

Francis Kauffman, l’uomo arrestato per l’omicidio della figlia Andromeda a Villa Pamphili, aveva ottenuto nel 2023 quasi 900mila euro di fondi pubblici per un film su Roma mai realizzato. Il progetto fu approvato dal Ministero della Cultura tramite il meccanismo del tax credit, con il supporto formale della società italiana Coevolutions. Intanto gli inquirenti ipotizzano che la compagna Anastasia Trofimova, trovata morta vicino alla bambina, possa essere stata soffocata. Una nuova consulenza tecnica potrebbe chiarire le cause del decesso. Il ministro della Cultura Giuli commenta: "Provo sgomento e rabbia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, a Kauffmann fondi pubblici per un film mai girato

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - fondi - pubblici

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Giallo di Villa Pamphili e l’imbroglio dei fondi pubblici https://infostorianews.altervista.org/giallo-di-villa-pamphili-e-limbroglio-dei-fondi-pubblici/… #garlasco, #ultimora, #news, #notizie, #cronaca, #italia, #primapagina, #meteo, #calcio, #video, #musk, #trump, Vai su X

Il caso Villa Pamphili. Approfondimenti sui fondi pubblici (credit tax) versati al film del presunto killer, Rexal Ford. La direzione generale del cinema del Ministero della Cultura "si è immediatamente attivata" #ANSA Vai su Facebook

ESCLUSIVA OPEN - Kaufmann, l’uomo di Villa Pamphili ha ottenuto quasi un milione di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma mai prodotto; Fondi pubblici al presunto killer di Villa Pamphili, il ministro Giuli: “Non permetteremo più che questo accada; Villa Pamphili, Kaufmann ha ottenuto un milione di fondi pubblici per un film mai prodotto.

Villa Pamphili, Kaufmann ha ottenuto un milione di fondi pubblici per un film mai prodotto - Quasi un milione di fondi pubblici per un film mai realizzato erano stati assegnati a Francis Kaufmann, l'uomo arrestato in Grecia del giallo di villa Pamphili: l'esclusiva di Open ... Riporta msn.com

Villa Pamphili, "fondi pubblici a Kaufmann per un film mai prodotto" - Lo Stato italiano ha accettato di finanziare con il tax credit ministeriale l'uomo del caso di Villa Pamphili, accusato dell'omicidio ... Come scrive iltempo.it