villa di tirano tutto pronto per la doppiaw ultra 2025. È arrivato il momento di vivere un’esperienza unica, tra paesaggi mozzafiato e sfide emozionanti sulla frontiera tra Italia e Svizzera. Con oltre 800 atleti provenienti da 17 paesi, questa ottava edizione promette di essere la più coinvolgente di sempre. Un evento che sta diventando un punto di riferimento per appassionati e professionisti, pronto a scrivere nuove pagine di storia sportiva.

E' tutto pronto per la DoppiaW, la bella gara transfrontaliera disegnata sulle montagne di confine tra Italia e Svizzera. Considerando anche le prove non agonistiche, l’ottava edizione vedrà ai nastri di partenza oltre 800 concorrenti da ben 17 nazioni. Un numero record per un evento che sta. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Villa di Tirano: tutto pronto per la DoppiaW Ultra 2025

