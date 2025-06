VIDEO Una fan sorprende Antonelli alla maturità la sua reazione è da campione

Durante l’esame di maturità, un momento speciale ha rubato la scena: Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento Mercedes, viene sorpreso da una fan arrivata da Rovigo. La sua reazione spontanea e sincera dimostra che anche i campioni sono prima di tutto persone autentiche. Un gesto che rimarrà impresso nei ricordi di tutti, perché nel cuore di un vero campione ci sono sempre emozioni genuine e umanità.

VIDEO Una fan sorprende Antonelli alla maturità, la sua reazione è da campione. Dopo aver svolto la prima prova della maturità all’ITCS Gaetano Salvemini, Andrea Kimi Antonelli ha incontrato una fan arrivata nelle prime ore del mattino direttamente da Rovigo per strappare un autografo o una foto al suo idolo. Il pilota Mercedes rimane senza parole e reagisce così. 🔗 Leggi su Golssip.it

