VIDEO | Salari bassi e part-time involontario negli appalti Asl monta la protestai | l' incontro tra Usb e assessorato

Le lavoratrici e i lavoratori degli appalti ASL si trovano spesso intrappolati in salari bassi e part-time involontari, condizioni che mettono a rischio dignità e stabilità. Recenti proteste e un incontro tra USB e assessorato hanno acceso i riflettori su questa spinosa questione. È il momento di ascoltare le loro istanze e pretendere un cambio di rotta che garantisca diritti e sicurezza per tutti.

Parliamo ad esempio di chi fa le pulizie negli ospedali, di chi si occupa del servizio di ristorazione o del barellaggio, solo per fare alcuni esempi: tutti lavori per cui si continuano a somministrare contratti, la gran parte dei quali part-time, “imposti dalle aziende e che non garantiscono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Salari bassi e part-time involontario negli appalti Asl, monta la protestai: l'incontro tra Usb e assessorato

In questa notizia si parla di: part - time - negli - salari

