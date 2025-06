VIDEO Rapinarono l’ufficio postale di Melizzano | tre arresti in Valle Telesina

Un feroce tentativo di rapina all’ufficio postale di Melizzano si è concluso con tre arresti in Valle Telesina, grazie a un’indagine tempestiva e precisa coordinata dalla Procura di Benevento. I Carabinieri di Cerreto Sannita hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, dimostrando ancora una volta il loro impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini. La giustizia italiana si conferma determinata a contrastare la criminalità; scopriamone i dettagli.

Tempo di lettura: 2 minuti All'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita ha dato esecuzione ad un'ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due uomini e degli arresti domiciliari nei confronti di una donna. I tre soggetti, due originari della valle telesina ed il terzo proveniente dall'area napoletana, sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina ad istituti bancari ed uffici postali anche con trasferte fuori territorio della regione Campania in cui il gruppo aveva sede ed operava, nonché, per ricettazione e riciclaggio del denaro provento del reato.