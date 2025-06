VIDEO | Piazza Duomo si anima con il Beach volley internazionale Cardile | Una soddisfazione per tutti

La piazza Duomo si trasforma in un palcoscenico di energia e passione, ospitando la terza edizione della Settimana Internazionale del Beach Volley. Con un circuito mondiale ed europeo, l'evento attira star dello sport italiano e appassionati da ogni angolo, creando un’atmosfera unica nel cuore della città . Un appuntamento imperdibile che unisce sport, divertimento e cultura, regalando emozioni indimenticabili a tutti i presenti.

Circuito mondiale e circuito europeo, è questo il menĂą della terza edizione della settimana internazionale del beach volley in piazza Duomo. Tante personalitĂ del mondo dello sport italiano si stanno alternando sulla spiaggia allestita in centro cittĂ . L'evento, che è andato in scena nei primi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Piazza Duomo si anima con il Beach volley internazionale, Cardile: "Una soddisfazione per tutti"

In questa notizia si parla di: piazza - duomo - beach - volley

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore - Piazza Duomo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico vibrante con "Note di Luce", il nuovo festival musicale presentato oggi a Piacenza.

Il Beach Volley infiamma Messina! Due eventi. Una città . Una grande festa dello sport. Dal 17 al 22 giugno 2025, Piazza Duomo si trasforma nel cuore pulsante del beach volley europeo. Per la prima volta, Messina ospita due eventi internazionali in un’un Vai su Facebook

Evento internazionale del Beach Volley in piazza Duomo, c'è chi dice no https://ift.tt/kNRJ3gs https://ift.tt/A7NWxv2 Vai su X

VIDEO | Piazza Duomo si anima con il Beach volley internazionale, Cardile: Una soddisfazione per tutti; Beach Volley a piazza Duomo, Danimarca e Francia si qualificano per l’europeo; INTERVISTA Messina capitale del beach volley, al via due tornei internazionali in piazza Duomo.

Beach Volley a piazza Duomo, Danimarca e Francia si qualificano per l’europeo - Tra le donne l'infortunio di Reka Orsi Toth pregiudica la qualificazione The post Beach Volley a piazza Duomo, Danimarca e Francia si qualif ... Segnala msn.com

Beach Volley internazionale a Messina, l’inaugurazione a Piazza Duomo | FOTO - Beach Volley internazionale a Messina, l'inaugurazione a Piazza Duomo: sport, musica e spettacolo per una settimana indimenticabile ... strettoweb.com scrive