VIDEO | Lo straordinario salvataggio di una donna in gravi condizioni di salute e con difficoltà a camminare

Un intervento che ha fatto la differenza: ieri, i vigili del fuoco di Messina sono intervenuti con prontezza per salvare una donna in gravi condizioni e con difficoltà di deambulazione. Un esempio di dedizione e professionalità che dimostra come il coraggio possa fare la differenza tra vita e morte. Il loro gesto straordinario ci ricorda l'importanza di essere sempre pronti a reagire di fronte alle emergenze.

Soccorso nella giornata di ieri, 18 giugno, a una donna in gravi condizioni di salute e con difficoltà di deambulazione. Intorno alle ore 14, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti nel comune di Patti, in via Luca della Robbia, per prestare assistenza al personale sanitario.

