VIDEO Lamine-Neymar che coppia! Show a calcio-tennis a Rio

Lamine Yamal, giovane promessa del Barcellona, si tuffa a Rio de Janeiro per un’avventura estiva all’insegna del calcio e del divertimento con Neymar! Dopo la Sicilia, ora si sfidano tra risate e colpi di scena in partite di calcio-tennis che lasciano il pubblico senza fiato. Un incontro tra star che incarna lo spirito di amicizia e passione sportiva, regalando momenti indimenticabili a tutti gli appassionati. La loro allegria promette ancora grandi sorprese!

Lamine Yamal ha scelto Rio de Janeiro come seconda tappa delle sue vacanze estive. Dopo il viaggio in Sicilia con l'influencer 29enne, ecco la giovane stella del Barcellona in Brasile, "ospite" di Neymar. Tra sfide nelle sale.

Lamine-Neymar, che coppia! Show a calcio-tennis a Rio

Lamal e Neymar, vacanze insieme in Brasile: che show in spiaggia - Palleggi in spiaggia, accese sfide a beach soccer e serate in compagnia, tra risate, e momenti vissuti all'insegna della spensieratezza. Secondo msn.com

