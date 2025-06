VIDEO La protesta dei metalmeccanici umbri ' invade' il centro storico | Contratto subito

Manifestazione dei metalmeccanici dell'Umbria. I lavoratori, dietro le bandiere dei sindacati, hanno sfilato da piazza Matteotti a piazza Italia, davanti ai palazzi della Regione. Tra fumogeni e slogan, hanno chiesto il rinnovo del contratto nazionale, cogliendo l'occasione anche per rilanciare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO La protesta dei metalmeccanici umbri 'invade' il centro storico: "Contratto subito"

