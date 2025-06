VIDEO | La guardia costiera sequestra tre tonnellate di prodotti ittici scaduti

La Guardia Costiera intensifica i controlli sulla filiera ittica, sequestrando oltre 3 tonnellate di prodotti scaduti. Questa operazione, coordinata dal Centro di controllo area pesca della Direzione marittima della Sicilia orientale, sottolinea l’impegno per tutelare la salute dei consumatori e garantire la legalità nel settore ittico. L'ingente quantitativo di pesce sequestrato rappresenta un passo importante nella lotta contro le frodi alimentari e la sicurezza alimentare.

Una nuova attività di controllo della filiera ittica, coordinata dal Centro di controllo area pesca della Direzione marittima della Sicilia orientale ha portato al sequestro di oltre 3 tonnellate di varie specie di pesce con il termine minimo di conservazione scaduto.

