VIDEO | Il folle golazo di Lionel Messi di Lion Messi ai Mondiali del Club sembra ancora meglio con Ref Cam

Scopri il video del folle golazo di Lionel Messi ai Mondiali del Club, un’azione che rimarrà impressa nella memoria dei fan. Guardare la sua potenza e precisione in una free kick mozzafiato rende ancora più epico il suo talento straordinario. Questa volta, Messi ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei più grandi di sempre. Non perdere l’emozione di rivivere questa magia sul campo!

Sito inglese: Lionel Messi celebra segnando il suo goal a calcio libero per l’Inter Miami ai Mondiali del Club (foto di Alex GrimmGetty Images) Lionel Messi ha lasciato il segno ai Mondiali del club di questa estate con uno splendido goal a calcio di punizione per l’Inter Miami contro Porto questa sera. Il leggendario attaccante argentino rimane uno dei migliori giocatori del mondo, anche se ha suonato nell’American MLS negli ultimi due anni. Guarda la Coppa del Mondo Club gratuitamente con Dazn su qualsiasi dispositivo! Messi sarà di nuovo contro i grandi club europei ai Mondiali del Club quest’estate, e questa sera ha già mostrato la sua qualità con uno sciopero sublime. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Messi mostra la sua classe ma Miami Trail nella Coppa del Mondo Club - Lionel Messi, il genio del calcio, ha ancora una volta dimostrato che la classe è eterna. Nella sfida tra Inter Miami e Porto ai Mondiali del Club 2025, il fuoriclasse argentino di 37 anni ha brillato con una prestazione che sfida ogni logica anagrafica.

La perla di Messi al Mondiale per Club: il portiere del Porto resta sorpreso dalla sua punizione; Il solito capolavoro di Leo Messi: Inter Miami batte Porto 2-1; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vincono Inter Miami e Palmeiras.

Messi trascina l’Inter Miami: Porto verso l’eliminazione al Mondiale per Club - Vittoria fondamentale messa in archivio dal numero 10 argentino e compagni, 'quasi' decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi per il club statunitense ... Si legge su tuttosport.com

La perla di Messi al Mondiale per Club: il portiere del Porto resta sorpreso dalla sua punizione - La punizione spettacolare di Lionel Messi al Mondiale per Club nel match tra il suo Inter Miami e il Porto. fanpage.it scrive