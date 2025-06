VIDEO | Dieci anni di bellezza e diritti torna Lampedus’Amore | tra i protagonisti Mario Biondi e Salvo Piparo

Dal 7 al 12 luglio 2025, Lampedus’Amore – Premio Giornalistico Internazionale Cristiana Matano celebra dieci anni di bellezza, diritti e impegno civile. Un percorso che unisce memoria, cultura e solidarietà, con protagonisti come Mario Biondi e Salvo Piparo. Per la prima volta, la manifestazione si arricchisce di nuove voci e iniziative, rafforzando il suo ruolo di ponte tra arte, informazione e diritti umani. Un traguardo che segna un impegno duraturo verso un mondo più giusto e consapevole.

Un traguardo importante, una celebrazione di memoria, cultura e impegno civile. Dal 7 al 12 luglio 2025 torna "Lampedus'Amore – Premio Giornalistico Internazionale Cristiana Matano", manifestazione giunta alla sua decima edizione, che vedrà per la prima volta la partecipazione attiva anche della.

Claudio Baglioni torna a Lampedusa. Il 27 settembre il cantautore romano, che per 10 anni è stato il promotore di 'O Scià, sarà di nuovo sull'isola siciliana per l'anteprima del Gran Tour, 40 concerti che lo vedranno protagonista da giugno a settembre 2026

Per Baglioni, 40 anni dopo, «la vita è ancora adesso». Con Lampedusa nel cuore; Lampedus’amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione; Claudio Baglioni torna a Lampedusa il 27 settembre: «Ma confermo il ritiro».

Lampedusa, dieci anni fa la strage dei migranti/ Il 3 ottobre 2013 morirono 368 persone - Quella di oggi, 3 ottobre, è una data drammatica per l'Italia e in generale per il mondo intero: dieci anni fa si verificò infatti la tristemente nota strage dei migranti di Lampedusa.

Lampedusa, dieci anni inutili - Il dottor Walid da dieci anni non si rassegna alla morte dei suoi quattro bambini, la più piccola