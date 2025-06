Vicenza tenta di rubare un monopattino ed evade dai domiciliari | arrestato in piena notte in Viale della Pace

Una notte tumultuosa a Vicenza: un uomo di origine ivoriana, dopo aver tentato di sottrarre un monopattino, evade dai domiciliari e viene arrestato in pieno Viale della Pace. La sua fuga bruscamente interrotta conferma quanto sia cruciale la vigilanza nelle ore più oscure. Un episodio che ricorda come la sicurezza urbana richieda impegno costante e pronta reazione.

Un uomo di origine ivoriana è stato arrestato a Vicenza per furto e evasione dopo aver tentato di rubare un monopattino.

