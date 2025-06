Viareggio By Night | al via stasera il servizio notturno di bus in Darsena per viaggiare in sicurezza

Stasera a Viareggio prende il via una novità che trasforma le serate: il servizio notturno di bus in Darsena, promosso da At-Autolinee Toscane. Un modo sicuro, ecologico e comodo per vivere le notti viareggine, collegando piazza Dazeglio alla Darsena. Non solo maggiore sicurezza, ma anche un passo verso un turismo più sostenibile: scopriamo insieme questa entusiasmante iniziativa!

l via stasera, 20 giugno 2025, il Viareggio By Night, il servizio bus di At-Autolinee Toscane che collega piazza Dazeglio con la Darsena: una prima serata che parte con una bella novità per chi vuole vivere le notti viareggine in sicurezza e in modo ecologicamente sostenibile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Viareggio By Night: al via stasera il servizio notturno di bus in Darsena per viaggiare in sicurezza

