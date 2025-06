Viale in sport torna a Mercogliano nel segno dell’aggregazione

Viale in Sport torna a Mercogliano, un evento che celebra lo spirito di aggregazione, passione e solidarietà attraverso lo sport. Alla sua ottava edizione, questa manifestazione promuove l’unione tra community, associazioni e appassionati, regalando un giorno ricco di attività, divertimento e condivisione. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Coni e il patrocinio comunale, quest’anno si conclude con un grande momento di festa e inclusione che non puoi perdere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a Mercogliano, domenica 22 giugno p.v., l’appuntamento con “ Viale in sport” d edicato alla promozione dello sport, dell’aggregazione e dell’associazionismo. Giunto all’ottava edizione e organizzato dalla Pro Loco Mercogliano insieme al Coni Delegazione di Avellino, con il patrocinio del comune di Mercogliano, l’evento è quest’ anno anche il momento conclusivo della manifestazione SportDays di Avellino con tante associazioni sportive e non provenienti da tutta la provincia. Al fresco dei platani del Viale San Modestino domenica, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si terranno esibizioni, dimostrazioni sportive e laboratori per tutte le età, i bambini e i ragazzi potranno conoscere diverse realtà sportive e cimentarsi in tante discipline grazie alla collaborazione di maestri federali e di atleti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Viale in sport” torna a Mercogliano nel segno dell’aggregazione

In questa notizia si parla di: mercogliano - sport - viale - aggregazione

Mercogliano, sport e aggregazione: domani torneo di scherma dei giovani studenti - Domani Mercogliano ospiterà un emozionante torneo di scherma per i giovani studenti, un evento che rappresenta perfettamente il binomio vincente tra sport e aggregazione.

Torna a Mercogliano l’appuntamento con “Viale in sport”; Mercogliano, sport e aggregazione: domani torneo di scherma dei giovani studenti; Avellino, Sportdays 2025 a Parco Santo Spirito.

Torna a Mercogliano l’appuntamento con “Viale in sport” - , l’appuntamento con “Viale in sport” dedicato alla promozione dello sport, dell’aggregazione e dell’associazionismo. Si legge su irpinianews.it

Mercogliano, domenica il Viale dello Sport - “Festeggiamo la settima edizione di Viale in Sport – dice il Presidente della Pro Loco Mercogliano, Stefania Porraro ... Segnala irpinianews.it