Viale Bracci e nuovo parcheggio alle Scotte via libera all’unanimità

Viale Bracci e il nuovo parcheggio alle Scotte sono pronti a cambiare il volto della mobilità urbana. Con l’approvazione unanime della variante semplificata al Piano operativo, si apre una nuova fase di sviluppo per questa zona strategica, destinata a migliorare la qualità della vita e l’efficienza del sistema di sosta. Una conquista che segna un passo avanti importante per il futuro della città e dei suoi cittadini.

Approvata all’unanimità la variante semplificata al Piano operativo per l’ampliamento del Policlinico, che interessa anche viale Mario Bracci. "Concludiamo un’ulteriore fase della pianificazione relativa alla zona dell’ospedale, che aveva come obiettivo l’aumento della dotazione di parcheggi – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani –. A seguito dell’adozione, è pervenuta all’amministrazione un’osservazione da parte dell’Azienda Ospedaliera, frutto di un confronto costante e costruttivo". Il documento precisa le regole di accessibilità alla nuova palazzina ambulatoriale dai parcheggi antistanti, sulla base del progetto realizzato dal Policlinico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viale Bracci e nuovo parcheggio alle Scotte, via libera all’unanimità

