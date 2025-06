Viaggio nei sapori locali Tipicità protagoniste Ce n’è per tutti i gusti!

Scoprite il fascino autentico delle tradizioni culinarie locali con il nostro viaggio tra le sagre più gustose di Toscana e Liguria. Dai profumi inconfondibili del tartufo toscano alle prelibatezze marinare liguri, ogni evento è un’occasione per assaporare i sapori genuini del territorio. Preparatevi a vivere un’esperienza ricca di gusto e autenticità, perché il viaggio nei sapori locali è un’avventura irresistibile che non si può perdere!

L'estate porta con sé decine di sagre, dedicate alle più diverse specialità. Ne abbiamo selezionate alcune per voi fra Toscana e Liguria. In provincia di Firenze, a Montespertoli, domani e domenica (21 e 22 giugno) prosegue la quarta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano organizzata dall'Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa. Gli stand gastronomici, nel parco Urbano in via Volterrana Nord, 46, aprono alle 19.30, domenica anche a pranzo dalle 12. Street food e birra invece, fino al 22 giugno, a Galleno, frazione di Fucecchio (Fi), per 'Galleno a Tutta Birra!', che abbina i piatti a musica e divertimento.

