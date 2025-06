viaggiava in monopattino a 40 km orari bloccato 5mila euro di multa

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale e all’uso responsabile dei monopattini elettrici, strumenti sempre più diffusi tra i cittadini. La vicenda del giovane straniero, fermato a 40 km/h invece dei canonici 6 km/h, mette in luce quanto sia importante rispettare le normative per evitare sanzioni salatissime e garantire la propria incolumità e quella degli altri. La legalità, infatti, rimane il primo deterrente contro comportamenti rischiosi.

Andava a 40 km all’ora ma. in monopattino il cui limite è di 6 chilometri orari. Il conducente, un giovane straniero, è stato fermato dagli agenti della Polizia locale di Gallarate, nei suoi confronti è scattata una multa di oltre 5 mila euro. L’operazione rientra nei controlli effettuati dalla Locale, coordinata dal vicecommissario Giovanni Langella, per monitorare l’uso corretto dei monopattini elettrici in città. Particolare attenzione è stata riservata al mancato utilizzo del casco – obbligatorio in determinati casi – e alla verifica delle caratteristiche tecniche dei veicoli. Elevate numerose sanzioni, ben lontane da quella toccata allo straniero con il monopattino "truccato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it