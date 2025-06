Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 20 | 25

Ben ritrovati con l’aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio, a cura di Astral Infomobilità. Le condizioni sulla Grande Raccordo Anulare e sulla Salaria restano critiche, con code e rallentamenti per un incidente che ha aggravato la situazione. È fondamentale conoscere gli sviluppi in tempo reale per pianificare al meglio il proprio viaggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere per muoversi più agevolmente nelle prossime ore.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il grande raccordo anulare carreggiata esterna permangono le code tra Roma Fiumicino e via del mare mentre si rallenta tra Laurentina e Tuscolana e rallentamenti anche in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e andiamo proprio sulla Salaria Dov'è il traffico è ancora fortemente congestionato per incidente tra Settebagni e fonte di papà verso Rieti sulla A1 roma-napoli si rallenta tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli traffico intenso è rallentato sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e via della Magliana verso l'Eur è sempre per traffico intenso file anche sulla Colombo tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede in direzione Ostia ed è ripreso alle 20 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico al momento sulla linea della metropolitana il servizio è regolare sono chiuse le stazioni Furio Camillo Manzoni e Barberini regolari anche le linee B B1 e ci si usa la termini-centocelle sulla ferrovia Metromare ultima corsa da Colombo alle 20:40 Poi chiusura servizio sospeso anche su entrambe le tratte della linea roma-viterbo e inoltre proseguirà fino alle 21 lo sciopero di Trenitalia e Ferrovie dello Stato è tutto Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto in chiusura una messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 20:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”.