Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 19 | 40

Ben ritrovati con l’ultimo aggiornamento di Astral Infomobilità: il traffico sulla regione Lazio, alle 19:40 del 20 giugno 2025, rimane molto intenso, specialmente sul Grande Raccordo Anulare e sulla Salaria. Code e rallentamenti interessano diverse tratte, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Per evitare problemi, consigliamo di pianificare attentamente i vostri spostamenti. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sul grande raccordo anulare carreggiata interna code tra Cassia e Salaria in esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana sulla Salaria permangono le code per incidente tra Settebagni e di papà verso Rieti sulla Roma Fiumicino traffico intenso è rallentato tra il raccordo è via della Magliana verso l'Eur vediamo sulla Pontina si rallenta tra Pomezia e Aprilia verso Latina sempre per traffico intenso file anche sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia e di fine riprenderà alle 20 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico mentre proseguirà fino alle 21 lo sciopero di Trenitalia e Ferrovie dello Stato è tutto da Giuseppe cutrupi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e a più tardi servizio della Regione Lazio

