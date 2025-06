Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 18 | 10

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio che tiene sotto controllo la viabilità. Oggi, alle ore 18:10 del 20 giugno 2025, si registrano importanti disagi sulla A1 Firenze-Roma a causa di un incidente tra Magliano Sabina e il bivio per Roma Nord, e traffico intenso sulla Grande Raccordo Anulare. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli su come evitare le zone più congestionate.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Firenze Roma un incidente sta provocando code tra Magliano Sabina e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione della capitale raccomandiamo prudenza traffico particolarmente intenso sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata in the code tra Trionfale Salaria tra Nomentana e Prenestina in esterna file tra Aurelia e via del mare e tra Pontina e Tuscolana sulla Pontina spento e rimosso il veicolo in fiamme all'altezza di Aprilia Latina codeina smaltimento da Pomezia sulla Salaria code per incidente tra Settebagni e fonte di papà verso Rieti sulla Roma Fiumicino traffico intenso è rallentato tra Parco dei Medici e via della Magliana verso l'Eur sempre per traffico file anche sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia ed è da poco terminato lo sciopero nazionale di 24 ore della 3 pubblico servizio regolare sulle ferrovie Roma Viterbo e Metromare la protesta riprenderà alle 20 proseguirà invece fino alle 21 lo sciopero di Trenitalia e ferrovie dello stato tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio

