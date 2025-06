Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti, amici automobilisti! Oggi, 20 giugno 2025 alle ore 16:25, vi aggiorniamo sulla viabilità a Roma e nel Lazio, dove si registrano traffico intenso e disagi nelle prime ore del pomeriggio. Dall'incidente sull'A1 tra Ponzano Romano e il bivio Roma Nord, alle criticità sul Raccordo, è fondamentale mantenere prudenza. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso e disagi in cui le prime ore del pomeriggio per gli automobilisti in viaggio vediamo nel dettaglio La situazione partendo dal A1 Firenze Roma dove permangono le code a causa di un incidente tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord direzione della capitale raccomandiamo prudenza andiamo sul Raccordo Anulare stato rimosso l'incidente tra le uscite Aurelia e Casal del Marmo codeina smaltimento sulla tratto interessato è tanto sulla carreggiata interna per traffico intenso si rallenta tra Nomentana e Prenestina e tra Tuscolana e Laurentina in carreggiata esterna file sempre per traffico tra Roma Fiumicino e Tuscolana e disagi anche sulla Pontina causa di un veicolo in fiamme Ci sono code tra via dei rutuli Aprilia verso Latina raccomandiamo la massima prudenza restando sulla Pontina code 3 raccordo e di Decima sempre in direzione Latina incidente anche in via di Castel di Leva si sono formate chiude all'altezza di via della Cecchignola In entrambe le direzioni e proseguirà fino alle 17 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico al momento regolare il servizio sulle linea B B1 e c della metropolitana chiusa invece la termini-centocelle regola anche la rete di superficie Attiva con riduzioni di corse la ferrovia Roma Viterbo mentre sospeso il servizio sulla Metromare ricordiamo che lo sciopero coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in questo caso la protesta terminerà alle 21 di questa sera è tutto per il momento Grazie per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it