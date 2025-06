Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a questo aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio del 20 giugno 2025 alle ore 15:25. La redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, vi fornisce le ultime notizie sul traffico intenso e i disagi causati da vari incidenti nelle prime ore del pomeriggio. Ecco nel dettaglio la situazione, partendo dalla A1 Firenze-Roma, dove si sono formate lunghe code tra Ponzano Romano e il bivio per Roma Nord.

