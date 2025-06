Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, 20 giugno 2025 alle ore 13:25, Astral Infomobilità segnala un miglioramento complessivo, seppur con alcune criticità: code e incolonnamenti persistono su alcune arterie principali. Restate con noi per ricevere tutte le informazioni utili e consigli su come muovervi in modo più sicuro e fluido nella capitale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo circolazione in graduale miglioramento interna incolonnamenti altezza Flaminia mentre in esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino Ostiense e a seguire tra Pontina diramazione Roma nord prestare attenzione sulla diramazione Roma nord incidente tra Settebagni raccordo in direzione Roma spostiamoci sulla Colombo code tra abitini è ciglia in direzione di Ostia Cambiamo argomento è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico possibili stop cancellazioni fino alle ore 17 e poi dalle ore 20 fino a fine servizio nel dettaglio La ferrovia Roma Viterbo il meteo mare sono attive ma con riduzioni di corse Inoltre sono assicurate le fasce di garanzia ricordiamo che la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in questo caso terminerà alle ore 21 di questa mettiamo in tema di trasporto pubblico proseguono sulla linea C della metropolitana le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B chiusura totale della linea domani sabato 21 e domenica 22 giugno delle navette bus M C San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle che seguono gli stessi orari della metropolitana con ultime partenze delle navette da capolinea sabato a 1:30 e domenica alle 23 da fare da soli in pubblica è tutto Grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

