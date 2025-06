Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a tutti. Oggi, 20 giugno 2025 alle ore 12:25, Astral Infomobilità vi aggiorna sulla situazione del trasporto pubblico nella regione Lazio. A causa di uno sciopero nazionale di 24 ore, si registrano cancellazioni e riduzioni di corse fino alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. La ferrovia Roma Viterbo e il Metromare sono operativi con limitazioni, ma sono garantite le fasce di garanzia. Ecco i dettagli…

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero nazionale di 24 trasporto pubblico così mi ritocco cancellazioni fino alle ore 17 e poi dalle ore 20 fino a fine servizio nel dettaglio La ferrovia Roma Viterbo e la ferrovia Metromare sono attive ma con riduzione di corse Inoltre sono assicurate le fasce di garanzia ricordiamo che la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in questo caso terminerà alle ore 21 di questa sera al momento sposiamoci sul grande raccordo anulare coden interno altezza Flaminia a causa di un precedente incidenti è sicuro tra Casilina e accoppiamento in esterna si sta in coda trapuntine diramazione Roma Sud l'attenzione sulla A12 Roma Tarquinia Km 9 e 500 a casa di un veicolo in fiamme presenza di fumo in carreggiata In entrambe le direzioni mentre sulla A1 Roma Napoli a causa di un mezzo pesante in avaria incolonnamenti all'altezza dello svincolo di Anagni direzione Napoli si transita su carreggiata ridotta traffico intenso su via Pontina tra via di Pratica e Pomezia in direzione di Latina Daniele obbliga tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it