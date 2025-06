Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 11 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità: in questa giornata di sciopero nazionale di 24 ore, vi aggiorniamo sulla viabilità e sui servizi di trasporto pubblico nella regione Lazio. Nonostante le cancellazioni e le possibili interruzioni, alcune linee come la Roma Viterbo continuano a garantire le corse, assicurando così un minimo di mobilità ai cittadini. Rimanete con noi per tutte le ultime notizie e aggiornamenti sulle fasce di garanzia.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore trasporto pubblico possibili stop cancellazioni fino alle ore 17 e poi dalle ore 20 fino a fine servizio nel dettaglio La ferrovia Roma Viterbo e attiva conduzione di corse mentre chiusa il servizio viaggiatori la linea ferroviaria ricordiamo che sono assicurate le fasce di garanzia e che la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in questo caso terminerà alle ore 21 di questa sera sposiamoci sul grande raccordo anulare rimossi i due incidenti avvenuti in precedenza su entrambe le carreggiate al km 40 Altezza via Tuscolana permangono chiudi in carreggiata interna tra diramazione Roma sud e Tuscolana mentre in esterna tra Laurentina e Tuscolana restiamo sul raccordo permangono Code in carreggiata in all'altezza di via Flaminia a causa di un precedente incidente spostiamoci sulla A1 Firenze Roma 1 km di coda tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma a causa di un mezzo pesante in avaria a prestare attenzione mentre su via continua a correre all'altezza del grande raccordo anulare a seguire altezza Spinaceto in direzione Pomezia a San Cesareo incolonnamenti su via Casilina altezza centro urbano nelle due direzioni dovrei averne da stare in pubblico è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it