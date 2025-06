Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla viabilità della Regione Lazio. Vi aggiorniamo sulle eventuali criticità causate dallo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico, che potrebbe comportare cancellazioni e riduzioni dei servizi fino alle ore 17 e, successivamente, dalle 20 fino a fine servizio. Restate con noi per le ultime notizie e aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella capitale e dintorni.

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico possibili stop cancellazioni fino alle ore 17 Poi dalle ore 20 fino a fine servizio attivo e con riduzione di corsa e la ferrovia Roma Viterbo mentre chiusa il servizio viaggiatori la linea ferroviaria Metromare sono assicurati Inoltre le fasce di garanzia ricordiamo che la protesta coinvolge anche il gruppo di Ferrovie dello Stato e Trenitalia in questo caso terminerà alle ore 21 di questa sera Cambiamo argomento sul grande raccordo anulare al km 40 Altezza Tuscolana due incidenti avvenuti e su entrambe le carreggiate in carreggiata interna code tra Casilina e Tuscolana mette in carreggiata esterna code a partire da Laurentina restiamo sul raccordo dove sempre a causa di un incidente si sta in coda all'altezza di via Flaminia in carreggiata interna mentre i sulla A1 Firenze Roma 1 km di coda tra Orvieto e Attigliano a causa di un veicolo in avaria si transita su carreggiata ridotta in direzione Roma su siamoci sulla via Pontina traffico in te rabbia di pratica e raccordo direzione Roma Anche a causa di un veicolo in avaria mentre nel senso di marcia opposto chiude tra raccordo e Spinaceto da da soli in pubblica è tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it