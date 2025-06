Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 09 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, alle ore 09:40 del 20 giugno 2025, si segnalano incolonnamenti sul raccordo in esterna a causa di un incidente tra la Cassia bis e Via Trionfale, con code anche sulla A24 Roma-Teramo e sulla A1 tra Casilina e Roma Fiumicino. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per viaggiare in sicurezza.

le altre notizie in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico fino alle ore 17 e poi dalle ore 20 fino a fine servizio possibili stop cancellazioni per le borse filobus tram metro ferrovia termini Centocelle possibili disagi anche sulle ferrovie regionali Metromare roma-viterbo sono assicurate le fasce di garanzia ricordiamo che la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia in questo caso terminerà alle ore 21 di questa sera