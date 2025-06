Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti su Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le ultime novità sul traffico e i trasporti nel Lazio. Oggi, 20 giugno 2025, alle 09:10, vi aggiorniamo sulle ripercussioni dello sciopero nazionale del trasporto pubblico, con possibili stop e cancellazioni di bus, tram, metro e ferrovie regionali. Rimanete sintonizzati per tutte le informazioni utili e per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero nazionale del trasporto pubblico dalle 830 alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio possibili stop cancellazioni per le corse di bus filobus tram metro ferrotramvia Terme di Centocelle sulle ferrovie regionali Metromare roma-viterbo sono assicurate le fasce di garanzia Inoltre la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato tra Italia in questo caso terminerà questa sera alle ore 21 chiamare comincio a causa di incidente si sta in coda sulla Braccianese Claudia entrambi i sensi di marcia via Settevene Palo II Tronco e via del pepe mentre sul raccordo interna traffico congestionato tra Caterina e Appia in esterna code altezza Aurelia segreta Roma Fiumicino Ostiense Tra Prenestina e Bufalotta possiamo ci sul tratto della A24 4 km di coda tra Togliatti e tangenziale est in direzione Roma sempre in direzione Roma code sulla via Appia via dei Laghi raccordo sulla Pontina code a tratti tra Aprilia e Spinaceto traffico intenso Anche sulla via via di Malagrotta il raccordo a causa anche di un precedente incidente tu siamo Ci sulla via Flaminia Dov'è il traffico è congestionato tra raccordo in via dei Due Ponti sempre in direzione Roma da vernidas al in fabbrica è tutto grazie per averci seguito al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it