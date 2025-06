Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra analisi sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 20 giugno 2025 alle ore 07:25. La giornata si presenta con alcune criticità dovute allo sciopero nazionale del trasporto pubblico, che coinvolge autobus, filobus, tram e metropolitane, creando potenziali disagi e cancellazioni. È fondamentale rimanere aggiornati per pianificare al meglio i propri spostamenti e affrontare la giornata senza sorprese.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero nazionale del trasporto pubblico a Roma interessa la rete è a livello regionale La rete Cotral anche i bus periferici gestiti da operatori privati dalle 8:30 alle 17 poi dalle 20 fino a fine servizio possibili stop o cancellazioni le corse di bus filobus tram metro per via termini-centocelle sulle ferrovie regionali Metromare Roma Viterbo sono comunque assicurate le fasce di garanzia Inoltre la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato treni in questo caso termina questa sera alle ore 21 come argomento circolazione sostenuta in queste prime ore del mattino sulle principali strade e autostrade della Regione sul raccordo incolonnamenti in carreggiata interna tra Casilina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con coda all'altezza del raccordo per difficoltà dimissioni in carreggiata interna mentre sul tratto Urbano della A24 3 km di coda in aumento tra via Togliatti e tangenziale est in direzione Roma sempre in direzione Roma in coda sulla via Pontina tra Pomezia e Spinaceto sulla via Aurelia 3 via di Malagrotta il raccordo sulla Cassia La Storta la Giustiniana è sulla via Flaminia raccordo e via dei Due Ponti da una di aver Niedda Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione sicuro messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it