Via Monti, caos e litigi senza fine. La viabilità ora diventa un caso.

Via Monti si trasforma in un campo di battaglia: litigi e caos infiniti ostacolano la viabilità. La decisione di chiudere questa strada al traffico, per favorire il mercato rionale, ha acceso le proteste dei residenti e scatenato scontri tra automobilisti impazienti. Un episodio che evidenzia come le scelte amministrative possano creare divisioni e tensioni. La situazione è ormai fuori controllo e richiede una soluzione immediata.

Non poteva finire altro che alle mani. E’ l’ennesimo litigio che si verifica in via Monti, nel punto in cui interseca piazza Togliatti. Da tempo i residenti della zona protestano per la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere al transito questo pezzo di strada per mettere il mercato rionale quotidiano degli alimentari. Con la strada chiusa via Monti diventa senza sfondo, e le macchine che non sanno la cosa si avventurano, si incastrano con disagi assurdi anche per i residenti. Dall’incastro alla lite il passo è breve, come ieri mattina, quando si sono messi a discutere in maniera fin troppo animata un camionista e un automobilista. 🔗 Leggi su Lanazione.it