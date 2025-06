Via Montebello chiusa al traffico dal 24 al 27 giugno necessari lavori Asa

Attenzione residenti e automobilisti: via Montebello sarà chiusa al traffico dal 24 al 27 giugno per un intervento urgente di ASA, che riguarderà la riparazione di un cedimento nel collettore fognario. La sicurezza e il rispetto delle tempistiche sono la priorità, ma si prevedono possibili imprevisti. Restate aggiornati per tutte le novità e alternative di percorso, perché la vostra collaborazione è fondamentale per garantire un intervento efficace e rapido.

Dal 24 giugno al 27 giugno, salvo imprevisti, Asa eseguirà un intervento urgente di riparazione a causa del cedimento di un tratto del collettore fognario pubblico nei pressi del civico 17 di via Montebello. Considerata la profondità della condotta (oltre 3 metri) e per garantire la massima. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Via Montebello chiusa al traffico dal 24 al 27 giugno, necessari lavori Asa

