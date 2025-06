Via libera della Camera dei Comuni all' eutanasia in Gb

La Camera dei Comuni britannica ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge che legalizza il suicidio assistito per i malati terminali adulti, segnando una svolta storica nel panorama sociale e politico del Regno Unito. Questa decisione, frutto di un dibattito acceso e diviso, apre nuovi orizzonti sul tema dei diritti e della dignità umana. La sfida ora è affrontare le implicazioni etiche e pratiche di questa rivoluzionaria normativa.

Via libera finale della Camera dei Comuni britannica sulla proposta di legge destinata a legalizzare per la prima volta sull'isola il diritto dei " malati terminali " adulti al suicidio assistito: iniziativa già approvata in prima lettura dei deputati nel novembre scorso, con 330 sì e 275 no, ma non senza forti divisioni bipartisan in seno ai vari partiti e nella società . Il testo del Terminally Ill Adults (End of Life) Bill - che riguarda Inghilterra e Galles - ha incassato oggi 314 voti a favore 291 contrari. Ora passerà alla Camera dei Lord, dove il sì di una maggioranza pro eutanasia appare scontato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via libera della Camera dei Comuni all'eutanasia in Gb

