Via delle Nazioni cambia la viabilità in vista dell’apertura del nuovo Palazzetto della Scherma, prevista per il 25 giugno. L’Amministrazione Comunale ha implementato interventi strategici per migliorare la sicurezza dei pedoni e l’efficienza della sosta in questa arteria chiave, valorizzando così la nuova struttura sportiva. Le modifiche puntano a rendere più fluido il traffico e più sicuro il cammino di cittadini e visitatori, contribuendo a un quartiere più vivibile e accessibile.

In previsione dell’apertura ufficiale del nuovo Palazzetto della Scherma, prevista per il 25 giugno, l’Amministrazione Comunale ha attuato modifiche alla viabilità e alla sosta in Via delle Nazioni. Questi interventi sono stati pensati per accrescere la sicurezza, con un’attenzione particolare ai pedoni, e per ottimizzare la gestione della sosta in un tratto cruciale della via, valorizzando al contempo la nuova struttura sportiva. Le modifiche interessano diversi punti della Via delle Nazioni: nel tratto compreso tra Via Jugoslavia e Via San Francesco, verrà istituito un limite di velocità di 30 kmh; nel tratto tra Via Inghilterra e il civico 36, la carreggiata stradale sarà ridimensionata, con l’istituzione di un percorso pedonale di 2,50 metri di larghezza a ridosso della recinzione del nuovo palazzetto, ad oggi mancante sul lato della Casa della Scherma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it