Via dall’Inter pronto il dream team con Mario Balotelli | si infiamma la Serie A

L'Inter si prepara a un nuovo capitolo di rinascita, pronto a scrivere con i grandi nomi del calcio italiano. Con Mario Balotelli che infiamma la Serie A, il club punta a creare un dream team capace di conquistare nuovi trionfi. La strategia dei nuovi proprietari si fa evidente: investimenti sui giovani e una rosa più fresca sono il segnale di un futuro ambizioso. E ora, l’obiettivo è chiudere il cerchio con un colpo di scena che farà sognare i tifosi.

L’Inter è pronta a cedere il suo attaccante che potrebbe restare in Serie A e giocare al fianco di Super Mario Balotelli Se la prima stagione targata Oaktree è stata nel segno della continuitĂ in termini di mercato, si può dire che da quest’anno si sta iniziando giĂ a vedere la mano dei nuovi proprietari. Addio parametri zero e giocatori over 30, svecchiamento della rosa e via libera per gli investimenti sui giovani: sono questi i 3 cardini su cui si baserĂ il mercato estivo dell’Inter, che ha giĂ vissuto in panchina la prima rivoluzione, con Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi. (SerieANews – LaPresse) Dopo il Mondiale per Club tra i candidati a salutare l’Inter potrebbe essere Matteo Darmian, anche lui sulla soglia dei 36 anni e che potrebbe risolvere il contratto un anno prima della sua naturale scadenza. 🔗 Leggi su Serieanews.com