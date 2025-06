Via Covignano chiusa da giorni | Costretti a fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa

Da giorni, via Covignano resta chiusa, trasformando il quotidiano in una sfida per residenti, commercianti e clienti. L’ondata di maltempo ha lasciato pesanti conseguenze, creando disagi e ostacoli alla normale viabilità . La speranza è che l’intervento urgente delle autorità possa riportare presto la normalità , ridando respiro a un quartiere provato da questa emergenza. Ma quanto ancora dovremo aspettare?

L’ondata di maltempo dei giorni scorsi non ha risparmiato via Covignano. E un tratto di strada è ancora compleamente chiuso al traffico da lunedì, costringendo parecchi residenti a fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa. Forti disagi anche per il personale e i clienti dell’osteria La Chiacchera. "Stiamo lavorando per poter riaprire la strada al piĂą presto – assicurano dal Comune – ma non dipende da noi. Attendiamo l’intervento dei tecnici di Telecom, che devono sistemare pali e fili delle linee telefoniche rimasti danneggiati dalle piogge dei giorni scorsi". C’è giĂ stato un sopralluogo, giĂ oggi si spera in un primo intervento, per poter riaprire al piĂą presto via Covignano almeno a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Covignano chiusa da giorni: "Costretti a fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa"

