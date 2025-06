Via Atenea e San Leone modifiche al traffico e alla Ztl | sindaco e assessore sperimentano

Via Atenea e San Leone al centro di importanti novità: il sindaco e l’assessore stanno sperimentando nuove modifiche al traffico e alla ZTL, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e rendere le zone più vivibili. La proposta, ancora in fase di test, riguarda soprattutto la zona balneare di San Leone, dove sarà attiva un’ordinanza temporanea dal 21 al 29 giugno. Restate sintonizzati per scoprire le future soluzioni che cambieranno il volto della città!

Novità in vista per quanto riguarda la circolazione stradale ad Agrigento, sia in centro che a San Leone. Occhi puntati soprattutto sulla zona balneare per la quale è stata messa a punto un'ordinanza specifica che per il momento avrà durata limitata a 9 giorni: dal 21 al 29 giugno. Il sindaco di.

